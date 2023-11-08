بعد مباحثاته بالدوحة.. رئيس الوزراء الهولندي يعود إلى إسرائيل في زيارة ثانية

يتوجه رئيس الوزراء الهولندي مارك روته إلى الكيان الصهيوني للقاء رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو للمرة الثانية منذ بدء الحرب بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية بقطاع غزة.

وأعلنت هولندا أيضًا عن خطط لإرسال سفينة بحرية لنقل المساعدات الإنسانية إلى غزة "عندما يكون ذلك ممكنًا"، قائلة إنها تتوقع أن تغادر سفينة الدورية الساحلية "MS Holland" في منتصف نوفمبر وتكون بالقرب من قبرص بحلول نهاية الشهر.

وتسعى قبرص للحصول على دعم لإنشاء ممر بحري لتوصيل المساعدات إلى غزة من الجزيرة الواقعة شرق البحر الأبيض المتوسط.

وفي وقت سابق اليوم، أجرى روته محادثات مع القادة القطريين في الدوحة، حيث ناقشوا المفاوضات بشأن إطلاق سراح الرهائن في غزة.