لدعم فلسطين.. تصرف مفاجئ من أفشة بعد مباراة الأهلي وسيراميكا

أعلن أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق، عن عرض مجدي أفشة لبيع قميصه في نهائي افريقيا لدعم فلسطين .

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي على فيس بوك:" "عرض قميص نهائي أفريقيا للمزاد لدعم فلسطين؟ .. نعم هو قميص الهدف الأغلى في تاريخي ولكن لا شيء يغلى عليهم" ".

وساهم محمد مجدي، أفشة لاعب النادي الأهلي، في حسم فوز فريقه بمباراة سيراميكا كليوباترا بهدف في الدقيقة ٩١.

وحقق أفشة أيضا رقما جديدا حيث وصل للمباراة رقم 200 مع المارد الأحمر، مسجلا ٢٣ هدفا في مسابقة الدوري المحلي و٣٥ هدفا في مختلف البطولات.

وفاز الأهلي علي نظيره سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات بطولة الدوري العام.