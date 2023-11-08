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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عمرو عمار: المناوشات بين حزب الله وجيش الاحتلال على الحدود اللبنانية تمثيلية

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي

كشف عمرو عمار، الباحث الجيوسياسي، تفاصيل جديدة عن ما حققه هجوم الفصائل الفلسطينية على الاحتلال الإسرائيلي يوم 7 أكتوبر الماضي تحت اسم «طوفان الأقصى».

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وأضاف عمرو عمار، خلال استضافته مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن هذا الهجوم يؤكد أن الشعب الفلسطيني ثابت على الأرض ولن يكرر فكرة الهجرة خارج أرضهم، فضلا عن الموقف المصري الراسخ الذي يستمد وجوده من التاريخ والجغرافيا.


وأوضح عمرو عمار، ان يوم 7 أكتوبر كشف سقوط أكذوبة الجيش الذي لا يقهر والجهاز الاستخباراتي والأمني الأقوى في العالم، كما أسقط قناع مجلس الأمن وقناع إيران وحزب الله.
ورأى أن المناوشات بين حزب الله وجيش الاحتلال على الحدود اللبنانية «تمثيلية.. بيرموا طوب على بعض لحفظ ماء الوجه»، لافتا أن أحداث 7 أكتوبر أسقطت قناع الإعلام الغربي الذي يمارس التضليل لحد الآن ولم يتكلم عن أطفال فلسطين.


وأشار إلى أن اختزال المقاومة الفلسطينية في حركة حماس مغالطة كبيرة لا سيما أن المقاومة بدأت منذ عشرينيات القرن الماضي، لذلك اختزال المقاومة في حماس خطأ صعب.
 


 

عمرو عمار غزة الاحتلال الاسرائيلي الإعلامية عزة مصطفى إسرائيل الفصائل الفلسطينية الشعب الفلسطيني المقاومة الفلسطينية

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