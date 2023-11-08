طائرات مسيرة إسرائيلية تتسلل باتجاه الجليل وتقصف جنوب لبنان

أفادت صحيفة “ليبانون نيوز”، بأن طائرات تسللت باتجاه الجليل؛ في الوقت الذي قصفت فيه مسيرة إسرائيلية بثلاثة صواريخ محيط بلدة كفرشوبا في جنوب لبنان.

كما دوت صفارات الإنذار تدوي في افيفيم و برعام بالجليل الأعلى.

وكانت قوات الاحتلال إسرائيلي قصفت مرتفعات بلدة ياطر وأطراف بلدة مروحين ووادي هونين جنوبي لبنان.



فيما أعلن حزب الله اللبناني في وقت سابق أن عناصره استهدفت بعد ظهر اليوم ‏الأربعاء موقع بياض بليدا بالاسلحة المناسبة.‏

كما استهدفت المقاومة اللبنانية كذلك قوة المشاة "الإسرائيلية" قرب ثكنة "دوفيف" أدى إلى وقوع إصابات مؤكدة فيها بين قتيل وجريح.

جاء ذلك ردًا على العدوان الاسرائيلي الآثم الذي استهدف سيارة إسعاف تابعة لكشافة الرسالة ‏الإسلامية.

وفي سياق اخر؛ حاول قوات الاحتلال مجدداً إحراق الأحراج في أطراف بلدة ‌حلتا⁩ وكفرشوبا⁩ بإطلاق القذائف الضوئية والإنشطارية

