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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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يقدمون السم لأولادنا| إسرا.ئيل تروج لحربها في غزة باستخدام ألعاب الأطفال.. أهمها Subway وAngry Birds

إعلانات إسرائيلية
إعلانات إسرائيلية في الألعاب الإلكترونية

 

 

إعلانات إسرائيلية في ألعاب الأطفال.. كشف عدد من رواد السوشيال ميديا عن وجود إعلانات داعمة لجيش الاحتلال الإسرائيلي تظهر في الألعاب الإلكترونية للأطفال، دون أي رقابة أو إشعار يفيد بظهورها.

وأشار الآباء والمسئولون عن أطفالهم الصغار، الذين يستخدمون اللعب الإلكترونية للترفيه، أن الإعلانات التي تظهر لأطفالهم تتضمن علي مشاهد عنيفة ومخيفة لا تسمح بسن الأطفال مشاهدتها أو التعرض إليها.

الذين يؤذوننا سيدفعون ثمنا باهظا

وتضمنت إعلانات جيش العدوان الإسرائيلي، بداخل الألعاب الإلكترونية وألعاب الأطفال، محتوى صادم وعنيف مثل عرض مشاهد دموية وتفجيرات وهجمات صاروخية، مع عرض مقاطع لصراخ بعض الأسر الإسرائيلية.

كما يظهر في الإعلانات الإسرائيلية جملة "سوف نتأكد من أن أولئك الذين يؤذوننا يدفعون ثمنًا باهظًا"، والتي تظهر في معظم الألعاب الإلكترونية وألعاب الأطفال، وذلك محاولة منهم لتبرير العدوان علي قطاع غزة، وكسب الرأي العام.

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