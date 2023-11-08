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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

كيف تصدى قرار الحكومة لتقلبات الأسعار وشراء السبائك الذهبية؟.. برلمانية تجيب

الذهب
الذهب

أيدت إيلاريا سمير حارص، عضو مجلس النواب، عن حزب الشعب الجمهوري، قرار مجلس الوزراء بشأن مد إعفاء واردات الذهب من الضريبة حتى مايو 2024 مؤكدة أنها قامت باقتراح برغبة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه للدكتور  مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور على المصيلحي، وزير التموين، لإعفاء العائدين الخارج من جمارك الذهب.

دور كبير في انخفاض واستقرار أسعار الذهب

 

وأضافت “حارص” لـ"صدى البلد" أن  هذا القرار سيكون له دور كبير في انخفاض واستقرار أسعار الذهب، فضلا عن كونه يوفر كميات كبيرة من الذهب وموفور هائل منه للسوق المحلي ناهيك عن توفير الدولار بما يدعم في النهاية الاقتصاد المصري.

وأوضحت النائبة أن للقرار ايضا دور كبير في الحد من تقلبات الأسعار وشراء السبائك والجنيهات الذهب، موضحة أن هذا المقترح بمثابة تفكير خارج الصندوق لتحقيق الاستقرار في أسعار الذهب داخل الأسواق، والحد من محاولات التهريب الجمركي.

 

وأكدت النائبة، أن الدولار من أهم أسباب ارتفاع أسعار الذهب، بالإضافة إلى العرض والطلب، موضحة أن إعفاء القادمين من الخارج من جمارك الذهب يسهم فى خفض سعره ذلك لأن أسعار الذهب بالخارج أقل من أسعاره فى مصر ، والشراء من الخارج سيقلل نسبة الطلب عليه فى الداخل، ما يخفض سعره.

وطالبت النائبة بتشديد الرقابة على أسواق الذهب ومحلات الصاغة، وتوعية المواطنين بكل مستجدات سوق الذهب وأسعاره عالميا، خاصة أن كمية الذهب الموجودة فى مصر، وزيادة العرض والطلب تتسبب في زيادة أسعار الذهب.

مد إعفاء واردات الذهب من الضريبة

وافق مجلس الوزراء على مد العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1801 لسنة 2023، الخاص بإعفاءات واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة أُخر والمعدة للتداول النقدي والحلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة أُخرى، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة، الواردة للمنافذ الجمركية صحبة الركاب القادمين من خارج البلاد من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة 6 أشهر تنتهي في 10- 5- 2024، وذلك لما أحدثه من مردود إيجابي في محاولة ضبط الأسواق واستعادة الاستقرار والتوازن للأسعار.

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