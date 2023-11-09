مجلس الوزراء يقرر مد إعفاء واردات الذهب من الضريبة حتى مايو 2024.. نواب: تساهم فى خفض الأسعار.. ومطالب بتشديد الرقابة على محلات الصاغة

نواب البرلمان عن قرار الحكومي بشأن مد إعفاء واردات الذهب من الضريبة:

يسهم فى زيادة المعروض من الذهب فى جميع الأسواق

أسعار الذهب تخضع لنظرية العرض والطلب

يحد من تقلبات الأسعار وشراء السبائك والجنيهات الذهب

رحب عدد من أعضاء مجلس النواب بقرار بقرار مجلس الوزراء بشأن مد إعفاء واردات الذهب من الضريبة حتى مايو 2024 مؤكدين أن هذا القرار بمثابة بشرى سارة للمقبلين علي الزواج مما يجعل الذهب في متناول الجميع ويحافظ علي أسعاره بدلا من ارتفاعها بشكل جنوني.

فى البداية، أيدت إيلاريا سمير حارص عضو مجلس النواب، عن حزب الشعب الجمهوري، قرار مجلس الوزراء بشأن مد إعفاء واردات الذهب من الضريبة حتى مايو 2024 مؤكدة أنها قامت اقتراح برغبة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور على المصيلحي، وزير التموين، لإعفاء العائدين الخارج من جمارك الذهب.

دور كبير في انخفاض واستقرار أسعار الذهب

واضافت “حارص” لـ"صدى البلد" أن هذا القرار سيكون له دور كبير في انخفاض واستقرار أسعار الذهب، فضلا عن كونه يوفر كميات كبيرة من الذهب وموفور هائل منه للسوق المحلي ناهيك عن توفير الدولار بما يدعم في النهاية الاقتصاد المصري.

وأوضحت النائبة أن للقرار ايضا دور كبير في الحد من تقلبات الأسعار وشراء السبائك والجنيهات الذهب، موضحة أن هذا المقترح بمثابة تفكير خارج الصندوق لتحقيق الاستقرار في أسعار الذهب داخل الأسواق، والحد من محاولات التهريب الجمركي.

واكدت النائبة إيلاريا أن الدولار من أهم أسباب ارتفاع أسعار الذهب، بالإضافة إلى العرض والطلب، موضحة أن إعفاء القادمين من الخارج من جمارك الذهب يسهم فى خفض سعره ذلك لأن أسعار الذهب بالخارج أقل من أسعاره فى مصر ، والشراء من الخارج سيقلل نسبة الطلب عليه فى الداخل، ما يخفض سعره.

وطالبت النائبة بتشديد الرقابة على أسواق الذهب ومحلات الصاغة، وتوعية المواطنين بكل مستجدات سوق الذهب وأسعاره عالميا، خاصة أن كمية الذهب الموجودة فى مصر محدودة جدًا، وزيادة العرض والطلب تتسبب في زيادة أسعار الذهب.

وبدوره، رحب محمود الصعيدي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بقرار مجلس الوزراء بشأن مد إعفاء واردات الذهب من الضريبة حتى مايو 2024.



خفض أسعار الذهب بعد قرار الحكومي

وقال “الصعيدي” لـ"صدى البلد"، إن مد إعفاء واردات الذهب من الضريبة حتى مايو 2024 قرار سوف يكون له مردود إيجابي على استقرار أسعار الذهب أو خفضها خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن معظم الذهب يتم استيراده من الخارج بالدولار وهذا القرار سوف يغطي التجار من الضريبة مما يؤدي إلي خفض الأسعار أو استقرارها.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن هذا القرار بمثابة بشرى سارة للمقبلين علي الزواج مما يجعل الذهب في متناول الجميع ويحافظ علي أسعاره بدلا من ارتفاعها بشكل جنوني.

كما، ثمنت مرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قرار مجلس الوزراء بشأن مد إعفاء واردات الذهب من الضريبة حتى مايو 2024، متوقعة انخفاض سعر الذهب خلال الفترة المقبلة او استقراره.

وقالت “الكسان” فى تصريح لـ"صدى البلد"، إن مد إعفاء واردات الذهب من الضريبة حتى مايو 2024 يؤكد زيادة المعروض من الذهب فى جميع الأسواق مما يجعل هناك زيادة فى العرض ويعمل على استقرار اسعار الذهب بشكل كبير ويحد من الزيادات الغير مبررة التى شهدها الذهب خلال الآونة الاخيرة.

العرض والطلب

وأضافت عضو مجلس النواب، أن ارتفاع وانخفاض اسعار الذهب تخضع لنظرية العرض والطلب حيث ان الفترة الماضية شهدت زيادة فى الطلب وقله فى المعروض مما ادى الى زيادة الأسعار بالاضافة الى تلاعب بعض التجار، لافتة الى أن الحكومة استشعرت ذلك مما جعلها تقوم بالموافقة على مد إعفاء الذهب من الرسوم والجمارك لمدة 6 أشهر لاستقرار اسعار الذهب.

مد إعفاء واردات الذهب من الضريبة

وافق مجلس الوزراء على مد العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1801 لسنة 2023، الخاص بإعفاءات واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة أُخر والمعدة للتداول النقدي والحلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة أُخرى، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة، الواردة للمنافذ الجمركية صحبة الركاب القادمين من خارج البلاد من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة 6 أشهر تنتهي في 10- 5- 2024، وذلك لما أحدثه من مردود إيجابي في محاولة ضبط الأسواق واستعادة الاستقرار والتوازن للأسعار.