سمير فرج: الاحتلال فضل اجتياح غزة.. والمقاومة تملك شبكة أنفاق بطول 500 كيلو

كشف الدكتور سمير فرج الخبير الاستراتيجي، تفاصيل جديدة عن الأنفاق المتواجدة في قطاع غزة، والتي تستخدمها المقاومة الفلسطينية في حربها ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي.



وقال سمير فرج، خلال حوار ببرنامج "آخر النهار"، عبر فضائية" النهار"، والذي يقدمه الإعلامي، تامر أمين، مساء اليوم الأربعاء، عبر فضائية "النهار"، إن إسرائيل عقب الهجوم العسكري علي مدار شهر كامل فشلت فشلا زريعا في محاولة السيطرة والدخول لقطاع غزة الفترة الماضية.

وأوضح " الخبير الاستراتيجي "، أن القوات البحرية العسكرية التابعة لجيش الاحتلال تعمل علي مهاجمة قطاع غزة ، وذلك بقصف مكثف لمخيم الشاطئ عن طريق البحر بصورة مستمرة، لافتا الي أن شبكة الأفاق في غزة تصل لـ 500 كليو متواصلة.

وأشار " سمير فرج "، إلى أن المدن هي مقبرة الجيوش وأن المقاومة في قطاع غزة تعمل علي استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي من خلال الأنفاق.