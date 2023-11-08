متحدث جيش الاحتلال: 50 ألف فلسطيني غادروا اليوم شمال قطاع غزة إلى جنوبه

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن 50 ألف فلسطيني غادروا اليوم شمال قطاع غزة إلى جنوبه.

وذكر المسؤول الإسرائيلي، في مؤتمر صحفي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الفصائل الفلسطينية فقدت السيطرة على شمال قطاع غزة.

وأضاف أنهم أبلغوا أهالي 239 من الرهائن بأن أبناءهم لدى حماس، ولن نفوت أي فرصة لإعادة المختطفين للبيت.

وتابع أنهم أبلغوا عائلات 351 من قتلى جيش الاحتلال الذين سقطوا خلال الحرب مع حماس.

نحن لا نحارب السكان

ونفى المتحدث وجود أي وقف إطلاق نار، وأكد أن هناك هدن إنسانية لفترات محدودة تمكن السكان من الذهاب للجنوب، نحن لا نحارب السكان بل نحارب حماس الذين لديهم الرهائن.