محافظ الوادي الجديد يوجه بضرورة التأكد من جاهزية اللجان الخاصة بالانتخابات الرئاسية

وجه محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط، بالتأكد من جاهزية اللجان الخاصة بالانتخابات الرئاسية في المدارس وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة.

جاء ذلك خلال ترؤس محافظ الوادي الجديد اليوم /الأربعاء/ لاجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور حنان مجدي نائب المحافظ وسيد محمود سكرتير عام المحافظة ووليد منصور مساعد مدير أمن المحافظة والقيادات الأمنية والتنفيذية وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وكلف المحافظ خلال الاجتماع بحصر أعداد المعلمين بالتخصصات المختلفة للتوزيع وسد العجز بالمراكز النائية، وإجراء فحص طبي شامل للأطفال بالحضانات والمدارس للكشف عن أمراض سوء التغذية وتوفير العلاج اللازم، وصرف وجبات غذائية لأطفال الحضانات.

وطالب المحافظ بتوفير مستلزمات مكافحة النمل الأبيض بالقرى بدعم 50% من المحافظة، وسرعة الانتهاء من تركيب العدادات الكودية للآبار الزراعية في إطار خطة المحافظة للحفاظ على الخزان الجوفي.

كما وجه المحافظ بحصر أعداد الغارمات وسداد الديون المستحقة وفقًا لبحث الحالة الاجتماعية، وسرعة الانتهاء من فرش وتأثيث الوحدات الصحية بقرى المبادرة الرئاسية" حياة كريمة " ،بالاضافة إلى إطلاق حملة تبرع لإرسال مساعدات غذائية لأهالي غزة مقدمة من أهالي المحافظة والمستثمرين.

وقرر المحافظ صرف كوبونات لشراء السلع الأساسية والخضروات بدعم من المحافظة لصغار الموظفين ومنحها مجانًا لذوي الاحتياجات الخاصة ومستحقي تكافل وكرامة.