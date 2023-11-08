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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل الصحة بالإسكندرية تتابع سير العمل بالمستشفيات للارتقاء بالخدمات الطبية للمواطنين

وكيلة وزارة الصحة
وكيلة وزارة الصحة بالإسكندرية الدكتورة غادة ندا

تفقدت وكيلة وزارة الصحة بالإسكندرية الدكتورة غادة ندا، عددا من المستشفيات لمتابعة سير العمل تنفيذ لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة و السكان بالارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.


وذكر بيان أصدرته محافظة الإسكندرية اليوم /الأربعاء/ أن وكيلة وزارة الصحة بالإسكندرية بدأت جولتها الميدانية بتفقد مستشفى شرق المدينة التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وقامت بالمرور على قسم الاستقبال وجميع الأقسام الداخلية ومن بينها: وحدة الغسيل الكلوي وووحدات العناية المركزة ووحدة قسطرة القلب وعناية قسطرة القلب وعناية القلب ووحدة العناية المركزة لحديثي الولادة ووحدة المعامل وبنك الدم ووحدة الآشعة ووحدة التصلب المتعدد ووحدة الطب النووي، وكذلك العيادات الخارجية ووحدة الطب الطبيعي و عيادات الأسنان و الصيدلية.


وأشادت وكيلة الوزارة بتنوع وجودة الخدمات المقدمة بالمستشفى، وقدمت الشكر لفريق العمل على الجهد المبذول وناقشت سبل التعاون للاستفادة من الإمكانات والكفاءات الموجودة بالمستشفى.


وأوضح البيان أن وكيلة الوزارة تفقدت العمل بمستشفى رأس التين العام، واستمعت للفرق الطبية والعاملين بالمستشفي ومقترحاتهم من أجل التطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وأكدت أهمية دور المستشفى، مشيدة بوجود العديد من الكفاءات بالإضافة للتخصصات المختلفة و الإمكانات الحديثة الموجودة بالمستشفى والتي تساعد على التطوير المستمر.

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