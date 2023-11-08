يوسف الحسيني: إرادة مصر وضعت ملف حل الدولتين بفلسطين على طاولة المجتمع الغربي

أكد الإعلامي يوسف الحسيني أن مصر نجحت في وضع ملف حل الدولتين في فلسطين على طاولة المجتمع الغربي، وبدأ بالفعل العديد من الرؤساء والمسؤولين الكبار يصرحون عن حل الدولتين وعن وقف إطلاق النار.

يوسف الحسيني يتحدث عن جهود مصر

وأضاف "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة" المذاع من خلال قناة "الأولى"، أن مصر على الرغم من كافة الملفات الاقتصادية المختلفة التي تعاني منها ألا أنه على الرغم من كل تلك الأوضاع، مازالت تدافع عن القضية الفلسطينية، وتعمل على قدم وساق في هذا الملف.

وتابع يوسف الحسيني، أن الرئيس السيسي مازال مستمر بالإطلاع عن كثب على كل التفاصيل في المشروعات والأزمات التي تحدث في مصر، ويراجع الأرقام، ويرى الموقف التنفيذي.

واستكمل، أن الدولة تسير في خطة واستراتيجية لتوسيع رقعة الأراضي الزراعية في مصر، وتحقيق طفرة كبرى في هذا الملف، وتحقيق الأمن الغذائي للشعب المصري.