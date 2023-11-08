إسلام صادق: قرارات لبيب التاريخية تصعد بالزمالك إلى نهائي كأس مصر

علق الإعلامي إسلام صادق على فوز الزمالك في نصف نهائي كأس مصر أمام بيراميدز.

وكتب صادق عبر حسابه الشخصي على فيسبوك :"عواد وإصرار اللاعبين وقرارات "لبيب" التاريخية تصعد بالزمالك الى نهائي كأس مصر بعد الاطاحة ببيراميدز العنيد بركلات الترجيح ليواجه الاهلي".

وفاز الزمالك على بيراميدز بركلات الترجيح بعد أن قدم الفريقان متعة كروية بالتقدم والتعادل 3-3 ، في نصف نهائي كأس مصر ، ليتأهل الأبيض لنهائي كأس مصر أمام الأهلي لنكون على موعد مع قمة كروية جديدة بين القطبين .

وكان بيراميدز نجح للمرة الثالثة في التقدم على الزمالك عن طريق محمد حمدي الظهير الايسر في نصف نهائي كأس مصر بالوقت الاضافي للقاء ، ثم تعادل ناصر منسي للابيض للمرة الثالثة.