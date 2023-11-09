حقوق الإنسان: الاحتلال يستخدم أسلحة مدمرة ومحرمة دوليا وإنسانيا

قال أمجد شموط رئيس مركز الجسر العربي لحقوق الإنسان، إن الاحتلال الإسرائيلي مستمر في جرائمه، وما يقوم به ليس بجديد، فهو مستمر في إحداث جرائم حرب وضد الإنسانية، فهو يقوم بقتل المدنيين وعقاب جماعي.

وأضاف "أمجد شموط"، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، أن ما يقوم به الاحتلال يتعارض مع معايير الدولية لحقوق الإنسان وأحكام القانون الدولي، متابعا: الكيان الإسرائيلي يستخدم أسلحة مدمرة ومحرمة دوليا وإنسانيا وقيميا.

وأكمل: الاحتلال الإسرائيلي قام باستخدام الفسفور الابيض اكثر من مرة على القطاع، والذي يتسبب في تدهور الأوضاع البيئية، كما أنه يسبب حروق بالغة الضرر.