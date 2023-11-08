جيش الاحتلال يقصف البنى التحتية لحزب الله في لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن طائرات مقاتلة إسرائيلية قصفت البنى التحتية لحزب الله في لبنان.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال جيش الاحتلال إن طائراته المقاتلة قصفت عددًا من أهداف حزب الله في جنوب لبنان ردًا على الهجمات الصاروخية الأخيرة على الحدود.

وتضمنت الأهداف عدة مواقع لحزب الله ومواقع تحتوي على “أصول تكنولوجية”.

وفي سياق متصل، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه ضرب خلية في جنوب لبنان كانت تستعد لتنفيذ هجوم بالقرب من معسكر البيرانيت.

وأعلن جهاز الموساد الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن إحباط عملية خطط لها حزب الله لاستهداف أهداف إسرائيلية في البرازيل.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال الموساد في بيان صادر اليوم الأربعاء إن الجهاز شارك في عملية بالبرازيل مع قوات الأمن المحلية لإحباط هجوم مخطط له من قبل عناصر حزب الله ضد أهداف يهودية وإسرائيلية.

ووجه الموساد الشكر للسلطات البرازيلية على اعتقال خلية تابعة لحزب الله كانت تخطط لهجوم وتم تمويلها من إيران.

وأضاف أن حزب الله يعمل في جميع أنحاء العالم بدعم من إيران لتنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية ويهودية وغربية، مشيراً إلى أنه يعمل على إحباط كل هذه المحاولات "حيثما دعت الحاجة".