خبير يكشف سر اختيار إسرائيل فلسطين دولة لها

صرح الدكتور عبدالعليم محمد المتخصص فى الشأن الفلسطيني في مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية أن فلسطين مهد الأديان وأرض الصراعات الكبرى ومقدسة لدى الديانات السماوية.

وأوضح خلال لقاء حصري مع برنامج مصر جديدة الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على قناة etc أهمية موقع فلسطين من الناحية الجغرافية قائلا: هي تفصل آسيا عن أفريقيا تربط مصر بالشام وكانت مطمع الإمبراطوريات العظمى قديما.

وأشار إلى أن بداية الاحتلال الإسرائيلي كان مع وعد بلفور ١٩١٧ تحت الانتداب البريطاني على فلسطين والتي كانت من نصيب المملكة المتحدة في اتفاقية سايكس بيكو ويعود الفضل في وعد بلفور إلى ويزمان اليهودي الألماني.

وأوضح أن ويزمان كوفئ بوعد بلفور بسبب مساندة المملكة المتحدة في الحرب العالمية ويقال بأن بلفور كان لديه قناعات يهودية تلمودية بأرض الميعاد.

