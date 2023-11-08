السفير محمد العرابي: مصر عليها مسئولية وحدة الصف الفلسطينى

أكد السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، أن أن تمسك الفلسطينيين في غزة بأرضهم تحت وطأة هذا القصف والعنف من جانب الاحتلال له دلالة أن الشعب الفلسطيني صامد وراغب أن يحافظ على قضيته ويمنع تصفيتها بأي شكل من الأشكال.

وقال محمد العرابي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز”، أن الموقف المصرى من القضية الفلسطينية مبني على فكرة عدم تصفية القضية الفلسطينية وليس تواجد الفلسطينيين في أي مكان في مصر، وبالتالي سيكون دور مصر خلال الفترة المقبلة محورى.

مصر عليها مسؤولية جديدة

وتابع وزير الخارجية الأسبق، أن مصر عليها مسؤولية جديدة وهي وحدة الصف الفلسطينى، بأن يكون هناك قرار وإجراء واستراتيجية فلسطينية واحدة.