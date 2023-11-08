المرصد السوري: مقتل 3 من حزب الله وإصابة آخرين

في قصف دمشق..



ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان ان الهجوم الذي وقع منذ قليل واستهدف بشكل مباشر نقاط عسكرية سورية تشمل كتيبة دفاع جوي ورادار في منطقتي تل قليب وتل المسيح في محافظة السويداء.

تزامن ذلك، مع استهداف لمحيط دمشق، حيث دوت 3 انفجارات على الأقل في محيط العاصمة دمشق، نتيجة قصف إسرائيلي لمحيط بلدة عقربا التي يتواجد ضمنها منطقة مطار عسكري يبعد أكثر من 10 كيلو متر غرب مطار دمشق الدولي، ومزارع تقع بين منطقتي السيدة زينب- عقربا التي يتواجد ضمنها حزب الله اللبناني جنوب غرب ريف دمشق، مما أدى لوقوع 3 قتلى من حزب الله و3 جرحى آخرين مجهولي الهوية والجنسية كحصيلة أولية، فيما حاولت المضادات الأرضية التصدي لأهداف في أجواء المنطقة.

وأشار المرصد السوري الي ان قوات الاحتلال الإسرائيلية صعدت من ضرباتها البرية والجوية على سوريا بشكل كبير منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، وأسفرت الضربات عن خروج مطاري دمشق وحلب الدوليين عن الخدمة، فيما أصبح مطار حميميم وجهة للطائرات.

