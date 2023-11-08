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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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هيئة الأسرى الفلسطينيين: إسرائيل تنوي إبرام صفقة لوقف إطلاق النار

صدى البلد

قال قدورة فارس، رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين، إن الجميع يعلم بوجود مطالبات بحدوث هدنة ووقف لإطلاق النار، وذلك بعدما قام الاحتلال بتدمير وإبادة للشعب الفلسطيني.

وأضاف فارس، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج يحدث في مصر، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن إسرائيل تنوي إبرام صفقة لوقف إطلاق النار لعدة أيام مقابل تحرير بعد الأسري لدي حماس.

واسترسل: قوات الاحتلال اعتقلت العديد من المواطنين ولكنها لم تعلن عن اسمائهم، منوها بأن إسرائيل اعتقلت 2400 أسير وأسيرة من الضفة الغربية خلال الفترة الأخيرة.

ولفت إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت حتى الآن ما يقارب من 11 الف مواطن فلسطيني داخل سجونها.

 

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