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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| اليوم .. جامعة حلوان الأهلية تتابع استقبال طلبات الالتحاق للعام الدراسي 2023 ببعض البرامج.. اتحاد هندسة القاهرة ينظم بطولة تنس طاولة بنين وبنات بفرع الشيخ زايد

أخبار التعليم
أخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.
 

اتحاد هندسة القاهرة ينظم بطولة تنس طاولة بنين وبنات بفرع الشيخ زايد

تعلن اللجنة الرياضية باتحاد طلاب كلية الهندسة جامعة القاهرة بالتعاون مع إدارة رعاية الشباب عن إقامة بطولة لتنس الطاولة في فرع الكلية بالشيخ زايد وذلك على أن يوجد مسابقة للرجال ومسابقة للآنسات، بجوائز مادية :
 

جامعة الجلالة تنظم ورشة عمل بعنوان "الميكروبيوتا البشرية والصحة بكلية الطب"..الأسبوع المقبل

اعلنت جامعة الجلالة الأهلية عن تنظم كلية الطب بالجامعة ورشة عمل بعنوان "الميكروبيوتا البشرية والصحة: "تطبيقات تكنولوجيا المعلوماتية الحيوية والعوامل ذات الأثر" من 12 إلى 14 نوفمبر 2023.
 

الزهرة ألمع كواكب المجموعة الشمسية يظهر في سماء مصر |الآن

كشف الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية، رئيس قسم الفلك السابق، عن تفاصيل ظاهرة فلكية جديدة تشهدها سماء مصر اليوم الخميس، حيث يقترن القمر مع كوكب الزهرة ألمع كواكب المجموعة الشمسية، في مشهد يحبه ويفضله جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال.

 

اليوم .. جامعة حلوان الاهلية تتابع استقبال طلبات الالتحاق للعام الدراسي 2023 ببعض البرامج

تتابع اليوم  جامعة حلوان الأهلية  قبول طلبات الالتحاق   للعام الدراسي 2023 لبعض الأماكن الشاغرة ببرامج كليات الجامعة.

 

آخر موعد للتقدم لجوائز الدولة من أكاديمية البحث العلمي والأعلى للثقافة 2023

أصدر مكتب الجوائز بجامعة عين شمس تعليمات عاجلة لأعضاء هيئة التدريس  والهيئة المعاونة بشأن  الترشح للجوائز، ويهيب مكتب الجوائز بأعضاء هيئة التدريس من جميع كليات الجامعة، والراغبين في الترشح  لجوائز الدولة من أكاديمية البحث العلمي والمجلس الأعلى للثقافة  2023 
 

تعرف على تفاصيل التقديم لـ "مشروعي بدايتي" لدعم مشروعات التخرج 2023/2024

فتحت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا باب التقدم لبرنامج "مشروعي بدايتي " لدعم مشروعات التخرج للعام الدراسي 2023/2024، الذي يدعم طلاب السنة النهائية بالكليات العملية في كافة التخصصات بجميع الجامعات المصرية .

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أخبار التعليم| اليوم .. جامعة حلوان الأهلية تتابع استقبال طلبات الالتحاق للعام الدراسي 2023 ببعض البرامج.. اتحاد هندسة القاهرة ينظم بطولة تنس طاولة بنين وبنات بفرع الشيخ زايد

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