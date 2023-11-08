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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لابد من الاستقرار أولا .. رسالة للاعبى الزمالك بعد الانتصار على بيراميدز

صدى البلد

أكد وليد صلاح عبداللطيف، أن الزمالك حقق انتصارًا جيدًا على بيراميدز الذي يضم مجموعة لاعبين على مستوى عالٍ، مشيرًا إلى أنه رغم الأزمات التي تحيط بالفريق الأبيض مؤخرًا لكن الفريق تغلب على الصعوبات وحقق فوزًا هامًا وصعد لنهائي كأس مصر.

 

وقال عبداللطيف في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "الأداء الفني لا زال فيه بعض المشاكل، لكن الروح الجيدة ظهرت من جانب اللاعبين، خصوصا بعدما تقدم بيراميدز أكثر من مرة ولكن اللاعبين كان لديهم رغبة في الفوز، وناصر منسي أثبت قدراته جيدًا ولديه امكانيات جيدة وبعدما شارك في اللقاء كان له بصمة جيدة رغم تعرضه للهجوم مؤخرًا، ولكنه سجل هدف وصنع آخر بفضل الروح العالية التي تميز بها".

 

وأضاف: "الزمالك قدم أداء جيد ومعتمد جمال أجرى عدة تغييرات على التشكيلة صنعت الفارق، رغم ذلك هناك بعض الأخطاء الفنية، ولكن الفوز مهم قبل التوقف الدولي، وسيكون الجهاز الفني قادر على إصلاح الأخطاء في المرحلة المقبلة، واللاعب يقدم مستوى جيد عندما يكون هناك مدرب مميز".

 

وأكمل: "لابد من الاستقرار أولا على الطريقة التي يلعب بها الزمالك، والأنسب 4-2-3-1، ومن ثم إصلاح الأخطاء الدفاعية وتدريب اللاعبين جيدًا على التعامل مع الكرات العرضية، والتحرك بدون كرة والانتشار داخل الملعب، هذه الأمور يجب أن يعمل عليها الجهاز الفني في المرحلة المقبلة".

 

وأتم: "الزمالك لعب مباراة واستطاع التغلب على فريق يضم لاعبين مميزين، وباتشيكو لم يتعامل جيدًا في المباراة، وآجرى عدة تغييرات خاطئة خلال اللقاء".

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