أستاذ علوم سياسية: الاحتلال لا يريد وقف العدوان خوفا من الانقسامات الداخلية

قال الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن الاحتلال الإسرائيلي لا يريد إنهاء هذا الصراع، وإيقاف ما يقوم به من اعتداءات في قطاع غزة، ومن الواضح أن هناك قوة عظمى أيضاً لا تريد للصراع أن ينتهي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، نحن كأكاديميين نرى أنه فى اللحظة الأولى التي ينتهي فيها هذا الصراع ويكون هناك سلام، يخشى الاحتلال أن يتفكك من الداخل، لأنه مجتمع متعدد الأفكار من الداخل.

وتابع أن الاحتلال الإسرائيلي يدرك أن التخلص ليس من فصيل، حيث إنه لا يمكن القضاء على 2 مليون فلسطيني ينتمون للتنظيمات الفلسطينية المختلفة، ولكن يتحدث عن قوة عسكرية نشأت فى منطقة قطاع غزة، وأصبحت تمثل تهديداً لوجود دولة الاحتلال.

إنهاء قوتها العسكرية

وذكر أن قمة ذلك التهديد كانت فى يوم السابع من أكتوبر الماضي، ولذلك فإن الاحتلال رفع سقف القضاء على حماس، والقضاء على المقاومة بشكل كامل، من خلال إنهاء قوتها العسكرية.