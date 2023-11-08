خبير: سيناريوهات إسرائيل لجعل فلسطين أرضا منفصلة عن الواقع

أكد الدكتور عبد العليم محمد المتخصص في الشأن الفلسطيني، أن إسرائيل دولة استيطان ودولة الاستيطان تقوم على الدماء والحروب والعنف وينطبق الوضع في امريكا وزيمبابوي وجنوب أفريقيا.

واضاف في مقابلة حصرية مع الاعلامية انجي أنور في برنامج مصر جديده الذي يذاع عبر قناه etc أن إسرائيل تلوح الآن بورقة الحسم وهي ورقة تقول أن فلسطين أرض إسرائيلية ولا وجود لغير اليهود فيها وأن تهجر الفلسطينيين وتساعدهم على الهجرة. .

وأشار إلى أنها سيناريوهات أو مشروعات مفصولة عن الواقع لأن إسرائيل مازالت متعثرة في غزة ووقعت في فخ الفصائل والمقاومة الفلسطينية.