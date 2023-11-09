عامر حسين: الزمالك لم يطلب المشاركة في السوبر المصري

أكد عامر حسين المشرف على لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن نادي الزمالك لم يطلب حتى الآن المشاركة في كأس السوبر المصري في الإمارات بنسخته الجديدة.

وتابع عامر حسين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "حال وصول طلب رسمي من الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المصري بعد تأهله إلى نهائي كأس مصر، سيتم الرد بشكل رسمي بما تحمله اللائحة".

واختتم: "فيتوريا لم يستقر على طلباته قبل بطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة ولم يقدم برنامجه الكامل، وهناك توفيق من الله باختيار فيتوريا لتدريب منتخب مصر، والمدرب واضح في حديثه وحال وصول عروض له سوف يتحدث معنا ولكنه لا يفكر في الرحيل".