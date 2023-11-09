عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد مجدي: الزمالك لا يقف على لاعب وعبور بيراميدز رسالة تدعم الفريق

صدى البلد

أكد أحمد مجدي المدرب المساعد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن التأهل إلى نهائي كأس مصر، جاء في توقيت صعب خاصةً بعد أن ظن الجميع بأن موسم الفريق انتهى.

 

وتابع مجدي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "لا زالنا ننافس على بطولة الدوري وتأهلنا إلى كأس مصر وننافس على كأس الكونفدرالية".

 

وأضاف أحمد مجدي: "بالرغم من أنه كان هناك ظلم لبعض اللاعبين بالمرحلة الماضية، إلا أن سامسون أكينولا مهاجم الفريق، كان لديه تقصير في نفسه ولكن تحدثنا معه وظهر بمستوى مميز في المباراة".

 

واستطرد مدرب مساعد نادي الزمالك: "كل اللاعبين ظهروا بشكل رجولي ولم يقصر أي لاعب في دوره، وعبدالشافي كان لديه إصرار على المشاركة بشكل كامل وعبدالله جمعة ومحمد طارق ظهروا بشكل رائع رغم الغيابات".

 

وقال: "معتمد جمال تولى منذ 48 ساعة فقط وبالتالي لم يكن هناك عمل كبير ولكن تم العمل على تأهيل اللاعبين بشكل نفسي، وكل اللاعبين كان لديهم رغبة في عدم رحيل الجماهير حزينة".

 

واختتم: "بطولة كأس مصر أقرب للفريق وبالتالي كان لا بد من الفوز أمام بيراميدز، والفوز رسالة أن الزمالك لا يقف على أي لاعب وينافس على كل بطولة ونسعى لتحقيق لقب كأس مصر".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة والدة زوجة العامري فاروق.. تعرف على موعد صلاة الجنازة

ضرب أمي.. القصة الكاملة لمشاجرة ابنة هبة قطب وموظف جامعة الدول العربية

الأرصاد تحذر من إحدى أخطر الظواهر الجوية غدًا

الحالة حرجة .. تفاصيل الجراحة الثالثة للعامري فاروق بعد إصابته بنزيف في المخ

ما حقيقة استحواذ شركة بيبسي على سبيرو سباتس ؟ .. التفاصيل الكاملة

توجيه رئاسي برعاية النابغين.. نقل طالب من الصف السادس الابتدائي للدراسة بكلية العلوم

زيادة جديدة في 11 صنفا من السجائر الشعبية| وهذه قائمة الأسعار

قمة كروية .. الزمالك يفوز على بيراميدز ويلتقي الأهلي في نهائي كأس مصر

ترشيحاتنا

ارتفاع أرباح بنك ناصر إلى 3.095 مليار جنيه

أحمد مجدي: الزمالك لا يقف على لاعب وعبور بيراميدز رسالة تدعم الفريق

أمريكا تعلن شن ضربات جوية في سوريا

عامر حسين: الزمالك لم يطلب المشاركة في السوبر المصري

أطول الأنبياء عمرًا يلخص الحياة في أمرين .. من أعظم ما ستسمع

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. إلحاق طالب "السادس الابتدائي" للدراسة بكلية العلوم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليست صدفة.. لماذا تحاول إسرائيل قطع أشجار الزيتون داخل فلسطين؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الذرة المشوى؟

كيف اكتشف الفيزيائي رونتجن الأشعة السينية؟.. تفاصيل مدهشة

داخل مقبرة فرعونية.. العثور على أول سيدة تصاب بـ ورم نادر للغاية

فيديو

"أوقفوا الحرب".. مقطع فيديو لفتاة فلسطينية تهتز له القلوب .. شاهد

خطوط حمراء وهدنة إجبارية.. القاهرة تفسد مخطط إسرائيل وحلفائها لابتلاع غزة «فيديوجراف»

تطورات حالته الصحية.. رسائل نجوم الزمالك والرياضيين للعامري فاروق| فيديو جراف

كنت بتعشى.. أقوال أحمد فتوح أمام لجنة التحقيق ورد فعل حسين لبيب|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ