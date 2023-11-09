أحمد مجدي: الزمالك لا يقف على لاعب وعبور بيراميدز رسالة تدعم الفريق

أكد أحمد مجدي المدرب المساعد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن التأهل إلى نهائي كأس مصر، جاء في توقيت صعب خاصةً بعد أن ظن الجميع بأن موسم الفريق انتهى.

وتابع مجدي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "لا زالنا ننافس على بطولة الدوري وتأهلنا إلى كأس مصر وننافس على كأس الكونفدرالية".

وأضاف أحمد مجدي: "بالرغم من أنه كان هناك ظلم لبعض اللاعبين بالمرحلة الماضية، إلا أن سامسون أكينولا مهاجم الفريق، كان لديه تقصير في نفسه ولكن تحدثنا معه وظهر بمستوى مميز في المباراة".

واستطرد مدرب مساعد نادي الزمالك: "كل اللاعبين ظهروا بشكل رجولي ولم يقصر أي لاعب في دوره، وعبدالشافي كان لديه إصرار على المشاركة بشكل كامل وعبدالله جمعة ومحمد طارق ظهروا بشكل رائع رغم الغيابات".

وقال: "معتمد جمال تولى منذ 48 ساعة فقط وبالتالي لم يكن هناك عمل كبير ولكن تم العمل على تأهيل اللاعبين بشكل نفسي، وكل اللاعبين كان لديهم رغبة في عدم رحيل الجماهير حزينة".

واختتم: "بطولة كأس مصر أقرب للفريق وبالتالي كان لا بد من الفوز أمام بيراميدز، والفوز رسالة أن الزمالك لا يقف على أي لاعب وينافس على كل بطولة ونسعى لتحقيق لقب كأس مصر".