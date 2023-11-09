تعليق الفريق كامل الوزير على فوز الزمالك أمام بيراميدز

علق الإعلامي أحمد موسى مع الفريق كامل الوزير، وزير النقل، على فوز نادي الزمالك على نظيره بيراميدز؛ في دور قبل نهائي كأس مصر.

علق وزير النقل، في مداخلة هاتفية مع الاعلامي أحمد موسى مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، قائلا: «توقعت أن الزمالك يكسب رغم أنك يا أستاذ أحمد عاوز تعطلني في المكالمة عشان ماشوفش الماتش».

من جانبع قال الإعلامي أحمد موسى : أهنئك على فوز الزمالك وتأهله لنهائي كأس مصر لملاقاة الأهلي.

وتابع كامل الوزير قائلا: «الزمالك سيعود والأهلي وبيراميدز قوتهم من قوة الكرة المصرية، وأتمنى عودة الفرق الشعبية أيضا مثل الترسانة والقناة والمحلة وغيرهم».

ومازح أحمد موسى وزير النقل قائلا: وسوهاج كمان نفسنا ترجع للدوري تاني، ليرد عليه وزير النقل: «لو عادت للدوي ستلعب بقوة ونشوفية».

واختتم وزير النقل: «أتوقع تهنئة الكابتن محمود الخطيب للكابتن حسين لبيب، وتعود الروح الرياضية كما كانت قديما مرة أخرى».