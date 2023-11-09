تجار سلاح.. قرار عاجل ضد 3 أشقاء بالبساتين

قررت نيابة البساتين الجزئية، حبس ٣ اشقاء، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتجارهم في الأسلحة النارية والبيضاء بدون ترخيص بالقاهرة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.



وكانت قد ‏ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على ثلاثة أشقاء لاتجارهم في الأسلحة النارية والبيضاء بدون ترخيص، وتولت النيابة التحقيق.



كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط عاطل، له معلومات جنائية، وشقيقيه، مقيمين بدائرة قسم شرطة البساتين، حال تواجدهم بمسكنهم بدائرة القسم، وبحوزتهم بندقية خرطوش غير مُبلغ بسرقتها، وطلقات لذات العيار، وفرد خرطوش، وسلاح أبيض "سنجـة"، واعترفوا بحيازتهم الأسلحة النارية والبيضاء بدون ترخيص، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.