حبس عاطل تخصص في سرقة بطاريات السيارات بالقاهرة

قررت نيابة الأميرية الجزئية، حبس عاطل، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة بطارية سيارة حال توقفها بدائرة القسم.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل – له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الأميرية لقيامه بسرقة بطارية سيارة حال توقفها بدائرة القسم.

بمواجهته أقر بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى سرقة البطاريات من داخل السيارات بأسلوب "الضغط على الكابود".

وتم بإرشاده ضبط كافة البطاريات المستولى عليها بمسكنه، وبإستدعاء المجنى عليهم إتهموه بالسرقة.