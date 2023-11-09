عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس سائقين تخصصا في سرقة الدراجات النارية بالقاهرة

حبس
حبس

قررت نيابة السلام الجزئية، حبس سائقين، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك".

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.
وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط سائقين بدائرة قسم شرطة السلام أول لقيامهما بسرقة دراجة نارية حال توقفها بدائرة القسم وبحوزتهما الدراجة النارية المستولى عليها وأضاف بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك".

وإعترفا بإرتكاب عدد (2) واقعة بذات الأسلوب وتم بإرشادهما ضبط كافة االمسروقات لدى عميلهما "سيئ النية" (عامل "له معلومات جنائية") تم ضبطه وبحوزته الدراجتين المستولى عليهما.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضرب أمي.. القصة الكاملة لمشاجرة ابنة هبة قطب وموظف جامعة الدول العربية

وفاة والدة زوجة العامري فاروق.. تعرف على موعد صلاة الجنازة

الحالة حرجة .. تفاصيل الجراحة الثالثة للعامري فاروق بعد إصابته بنزيف في المخ

الأرصاد تحذر من إحدى أخطر الظواهر الجوية غدًا

ما حقيقة استحواذ شركة بيبسي على سبيرو سباتس ؟ .. التفاصيل الكاملة

زيادة جديدة في 11 صنفا من السجائر الشعبية| وهذه قائمة الأسعار

توجيه رئاسي برعاية النابغين.. نقل طالب من الصف السادس الابتدائي للدراسة بكلية العلوم

قمة كروية .. الزمالك يفوز على بيراميدز ويلتقي الأهلي في نهائي كأس مصر

موضوعات متعلقة

بمبلغ 15 مليون جنيه.. رفض دعوى شركة إنتاج لعرض مسلسل المرسى والبحار

ملكة الإغراء.. قرار عاجل في استئناف أنوش على حكم حبسها 3 سنوات

قرار جديد من المحكمة في اتهام مرتضى منصور بسب محمود الخطيب

كنت باخد في إعدادي 25 جنيها| إغراء المراهقين محطة جديدة في الحكم علي “أنوش”

مرتضى منصور أمام المحكمة بسبب محامي الأهلي.. تفاصيل

محكمة جنح الاقتصادية تنظر قضية سب مرتضى منصور لممدوح عباس

غدا.. محاكمة عاطلين بتهمة سرقة فتاة بالإكراه في قصر النيل

تسديدتان بهدفين.. الأهلي يهزم المقاولون العرب في الدوري الممتاز

ترشيحاتنا

سيناتور أمريكي: حصيلة الضحايا المدنيين في قطاع غزة كبيرة جدًا

إبراهيم عيسى: اليمين الصهيوني عايز يضرب الشعب الفلسطيني بالنووي

دعاء صلاة الفجر للزواج.. اغتنمي 8 كلمات يرزقك الله بالزوج الصالح

عمرو الحديدي: قندوسي يتطور مستواه ويجب استمراره لنهاية الموسم

تحريك أسعار تذاكر القطارات والمترو في هذا الموعد.. وزير النقل يكشف التفاصيل

لمدة ثلاثة أيام.. اللجنة الوطنية تطلق حملات طرق الأبواب "احميها من الختان"


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس كاجوال غريبة.. جنا دياب تثير الجدل بظهورها | شاهد

فستان لافت.. حنان مطاوع تستعرض جمالها | شاهد

ليست صدفة.. لماذا تحاول إسرائيل قطع أشجار الزيتون داخل فلسطين؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الذرة المشوى؟

فيديو

"أوقفوا الحرب".. مقطع فيديو لفتاة فلسطينية تهتز له القلوب .. شاهد

خطوط حمراء وهدنة إجبارية.. القاهرة تفسد مخطط إسرائيل وحلفائها لابتلاع غزة «فيديوجراف»

تطورات حالته الصحية.. رسائل نجوم الزمالك والرياضيين للعامري فاروق| فيديو جراف

كنت بتعشى.. أقوال أحمد فتوح أمام لجنة التحقيق ورد فعل حسين لبيب|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ