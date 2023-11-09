حبس سائقين تخصصا في سرقة الدراجات النارية بالقاهرة

قررت نيابة السلام الجزئية، حبس سائقين، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك".

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط سائقين بدائرة قسم شرطة السلام أول لقيامهما بسرقة دراجة نارية حال توقفها بدائرة القسم وبحوزتهما الدراجة النارية المستولى عليها وأضاف بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك".

وإعترفا بإرتكاب عدد (2) واقعة بذات الأسلوب وتم بإرشادهما ضبط كافة االمسروقات لدى عميلهما "سيئ النية" (عامل "له معلومات جنائية") تم ضبطه وبحوزته الدراجتين المستولى عليهما.