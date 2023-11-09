بطل السباحة عبد الرحمن سامح: فوزي بالذهبية بداية الطريق لتحقيق إنجاز أكبر

عبر عبدالرحمن سامح الشهير “بهريدي” عن سعادته الكبيرة بفوزه بذهبية كأس العالم للسباحة، في إطار منافسات بطولة العالم للسباحة المقامة باليونان.

وقال عبدالرحمن سامح إنه فخور بهذا الإنجاز الذي حققه كأول لاعب مصري يفوز باللقب ، مشيرا انه نتيجة مجهود و تعب جماعي لفترة طويلة ،مؤكدا ان لم يسبقة احد بهذا اللقب في وقت سابق غير فريدة عثمان.

و تابع : فوزي بالذهبية هو بداية الطريق لتحقيق إنجاز اكبر في بطولة العالم بقطر، وبعدها تحقيق حلم الميدالية الأوليمبية ، مشيدًا بدعم الاتحاد برئاسة المهندس ياسر إدريس، وبدور مدربه محمد الدسوقي.

وحقق سامح أول ميدالية ذهبية له في بطولة كأس العالم للسباحة.

وكان قد حقق سامح البالغ 20 عاما الميدالية البرونزية في أولمبياد الشباب 2019 في بيونيس آيرس بالأرجنتين.