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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد عواد: مباراة بيراميدز الأصعب بمسيرتي.. وأكدت لـ"لبيب" رغبتي في التجديد

صدى البلد

أعرب محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه الفريق على بيراميدز بنتيجة 4 – 3 بركلات الترجيح، عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3 ، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من مسابقة كأس مصر التابعة للموسم الماضي، والتي جمعت الفريقين على ستاد القاهرة الدولي.

 

وقال محمد عواد في تصريحات لبرنامج"البريمو" مع الإعلامي إسلام صادق، عبر فضائية "TeN" :"مباراة بيراميدز كانت عصيبة للغاية وهي الأصعب في مسيرتي، لكن كان هناك ثقة في الفوز، نظرًا للروح العالية بين اللاعبين في مران الأمس، والدوافع الجديدة التي بثها الجهاز الفني الجديد بقيادة معتمد جمال في لاعبي الأبيض".

 

وأضاف: " عقدت جلسة خاصة مع احمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك بصفته مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني الأسبق ولديه خبرات كبيرة نقلها لي، كما أتوجه بالشكر لعبد الواحد السيد مدير الكرة الذي لعب دورًا كبيراً معي كحارس دولي كبير، وكذلك محمد عبد المنصف مدرب حراس المرمى".

 

وتابع: " ليس لدي أي شروط في تجديد تعاقدي مع نادي الزمالك، فأنا تحت أمر النادي في أي شيء، وهذا ما أبلغته لرئيس النادي حسين لبيب خلال جلستي معه، فالأبيض هو صاحب الفضل فيما وصلت إليه".

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