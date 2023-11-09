حبس خادمة سرقت ذهبا من داخل فيلا بالتجمع

قررت نيابة القاهرة الجديدة الجزئية، حبس خادمة، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بسرقة بعض المشغولات الذهبية من داخل فيلا محل عملها بدائرة قسم التجمع الأول.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط خادمة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول ، لقيامها بسرقة بعض المشغولات الذهبية من داخل فيلا محل عملها بدائرة القسم ، وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة وتم بإرشادها ضبط كافة المسروقات المستولى عليها ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.