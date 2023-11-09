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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس عصابة سرقة المساكن بالقاهرة

حبس
حبس

قررت نيابة بدر الجزئية، حبس ٣ أشخاص، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى السرقة من داخل المساكن.


وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة بدر، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى السرقة من داخل المساكن، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 5 وقائع سرقة، وتم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات المُستولى عليها لدى عميليهم (مالكي محلان للأجهزة الكهربائية "سيئا النية").

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