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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس سيدة سرقت ذهب أخرى بالقاهرة

حبس سيدة
حبس سيدة

قررت نيابة شبرا الجزئية، حبس سيدة، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بسرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة إحدى السيدات بدائرة قسم شرطة شبرا.


وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط سيدة لقيامها بسرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة إحدى السيدات بدائرة قسم شرطة شبرا.


واعترفت بارتكاب الواقعة عقب قيامها باستخراج مفتاح مصطنع ومغافلة المجنى عليها وسرقة المشغولات الذهبية، وتم بإرشادها ضبط المسروقات فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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