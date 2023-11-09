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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رضا البلتاجي: طرد أحمد توفيق في مباراة الزمالك صحيح

صدى البلد

قال الخبير التحكيمي رضا البلتاجي، إن الحكم أحمد الغندور أدار مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس مصر بشكل احترافي متميز.

وأضاف البلتاجي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن الحكم أحمد الغندور لم يلجأ لتقنية الفيديو طيلة المباراة، مؤكداً أن أحمد توفيق لاعب بيراميدز يستحق الكارت الأحمر قائلاً «قرار الغندور بطرد أحمد توفيق في مباراة الزمالك صحيح 100%».

وعن هجوم ممدوح عيد المدير التنفيذي لفريق بيراميدز على الحكم أحمد الغندور عقب اللقاء، قال البلتاجي، «يجب أن يعتذر ممدوح عيد لطاقم تحكيم مباراة الزمالك وبيراميدز».

كان ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز ، هاجم التحكيم بعد خسارة فريقه أمام الزمالك في نصف نهائي كأس مصر.

وكتب ممدوح عيد عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: «لن ينصلح حال كرة القدم في أي مكان به حكام تفجر ولا تحاسب».

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رضا البلتاجي: طرد أحمد توفيق في مباراة الزمالك صحيح

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