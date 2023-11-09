أحمد فوزي: الأهلي لا يستحق الفوز على سيراميكا كليوباترا.. واللاعبون فقدوا الشغف

قال أحمد فوزي لاعب منتخب مصر السابق، إن نادي الأهلي يمر بأزمة فنية في الوقت الحالي، مشيراً أن لاعبي الأهلي ظهر عليهم فقدان الشغف والروح العالية في الملعب خلال الفترة الحالية، وأثر ذلك بالسلب على النادي وفقدانه بطولة الدوري الإفريقي.

وأضاف فوزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن مستوي لاعبي الأهلي لا يبشر بالحصول على ميدالية خلال المشاركة الفريق في بطولة العالم للأندية المقبلة بالسعودية، مؤكداً أن الأهلي لا يظهر بمستواه المعروف منذ خروجه من بطولة الدوري الإفريقي.

وواصل فوزي تصريحاته، أن الأهلي لا يستحق الفوز على سيراميكا كليوباترا، مؤكداً سيراميكا كان الأكثر استحواذا على الكرة بجانب هجومه على مرمي الأهلي، قائلاً «محمد الشناوي تعرض لاختبارات أكثر من محمد بسام حارس مرمى سيراميكا».