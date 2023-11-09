لمدة ثلاثة أيام.. اللجنة الوطنية تطلق حملات طرق الأبواب "احميها من الختان"

في إطار جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة ، يطلق المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة حملة جديدة في سلسلة حملات طرق الأبواب تحت عنوان " احميها من الختان" ، وتستمر لمدة ثلاثة أيام بجميع محافظات الجمهورية ، تبدأ من ٧ حتى ٩ نوفمبر الجاري.

وتركز هذه الحملة على قضية محددة من القضايا المتعلقة بختان الإناث وهي قضية مناهضة تطبيب الختان و إزالة ما ارتبط بالأذهان بأن إضفاء الطابع الطبي على جريمة الختان يجعلها آمنة، وكذلك نشر الوعى بالعقوبات القانونية التي توقع على كل من مارس الختان كالطبيب وأطقم التمريض وغيرهم من مقدمي الخدمات الطبية، أو كل من طلب أو دعا أو روج له، والإشارة إلى الآثار النفسية والجسدية لضحايا الختان.