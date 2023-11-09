بعد ساعة من اللعب.. مقطع فيديو مرعب لما تم اكتشافه بيد طفل

أثار مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع وذلك لعالم الأحياء الدقيقة الأمريكي تيم كول،

وقد وثق عالم الأحياء من خلال مقطع الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع عبر تطبيق اليوتيوب بعض الحقائق الصادمة وذلك عن مدى عدم نظافة ملاعب الأطفال، مما أحدث حالة من الدهشة بين الأمهات.

وقد أثبت كول من خلال تجاربه في ولاية يوتا الأمريكية، أن الأطفال يمكن أن يتعرضوا لآلاف البكتيريا والفطريات في أيديهم وذلك بعد حوالي ساعة واحدة فقط من القيام باللعب في الملعب.

وقد بدأت تجارب كول بالقيام بأخذ عينة من يد طفل وذلك قبل زيارة الملعب، وبعد ساعة من اللعب حيث تم العثور على آلاف المستعمرات البكتيرية، والكثير من البقع الكبيرة من الفطريات.

وقال كول: قد أردت محاولة أثبات أن البكتيريا تعد موجودة في كل مكان، وقد توقعت أن أرى الكثير من النمو البكتيري، وقد رأيت الكثير منها بالفعل”.

وأكد عالم الأحياء الدقيقة على ضرورة القيام بتطهير يد الطفل بعد اللعب بالخارج، وذلك لحماية الطفل من الكثير من الأمراض التي يمكن أن تنتقل عن طريق البكتيريا وبعض الفطريات.