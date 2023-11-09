«الجمهورية»: مصر تقود حشد المواقف الدولية لتحقيق هدنة إنسانية في قطاع غزة

أكدت صحيفة “الجمهورية” أن مصر تقود حشد المواقف الدولية، على المستويات السياسية والدبلوماسية؛ من أجل تحقيق هدنة إنسانية؛ تسمح بإدخال المساعدات وإسعاف وعلاج الجرحى الذين سقطوا من ويلات الحرب المستعرة، والمستمرة منذ نحو أكثر من شهر؛ والتي نتج عنها أكثر من عشرة آلاف شهيد وآلاف المصابين.

ونوهت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم، الخميس، تحت عنوان “الهدنة في غزة.. مطلب عالمي” - بالجهود المصرية الحثيثة والمتوصلة لوقف تدهور الأوضاع في غزة وتحقيق هدنة إنسانية، وحشد المواقف الدولية في هذا الاتجاه، وهو ما بدا أمس في تبني مجموعة السبع الصناعية الكبرى، لهذا المطلب الدولي المهم.



وشددت الصحيفة على أن المسارين السياسي والدبلوماسي اللذين تنتهجهما مصر؛ لحقن دماء الشعب الفلسطيني وتحقيق الاستقرار في المنطقة؛ يتطلب من مختلف دول العالم والمؤسسات الدولية الكبرى أن تتكاتف لإنجاز هذه الهدنة، التي تعاظمت الحاجة إليها الآن، نظراً للمأساة الكبرى، التي بات يعانيها أهل القطاع والخسائر المادية الفادحة.