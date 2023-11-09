"مصر للطيران" تختتم مشاركاتها في معرض سوق السفر العالمي WTM

اختتمت مصر للطيران مشاركاتها في معرض سوق السفر العالمي WTM والذي أقيم خلال الفترة من 6 إلي 8 نوفمبر الجاري بلندن.



وعقد وفد مصر للطيران للخطوط الجوية، خلال فاعليات المعرض الذي استمر ثلاثة أيام، عدة اجتماعات مع وكلاء السياحة والسفر والطيران ومنظمي الرحلات، كما قام قطاع السياحة (الكرنك) بتقديم عروض سياحية مختلفة والتي شملت برامج تسويقية وترويجية جديدة فضلًا عن عقد العديد من الجلسات والاجتماعات لدعم سبل التعاون مع عدد من ممثلي المطارات وشركات الطيران وزيادة فرص تواجد مصر للطيران خاصة فى أسيا وأفريقيا.



وقد لاقى جناح مصر للطيران بالمعرض إقبالًا كبيرًا واهتمامًا من زائري المعرض، وقامت مصر للطيران بتقديم هدايا تذكارية ذات طابع مصري للزائرين.



وضم وفد مصر للطيران كلا من عمرو عدوى رئيس قطاع الشئون التجارية، وأشرف راتب رئيس قطاع السياحة (الكرنك)، وأحمد وجدي مدير عام التسويق وإنجي نبيل مدير مكتب مصر للطيران بلندن.