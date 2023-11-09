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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حكومة غزة: 60 مدرسة خرجت من الخدمة بسبب القصف الإسرائيلي على القطاع

المدارس في غزة
المدارس في غزة

أعلن الإعلام الحكومي في قطاع غزة، اليوم الخميس، أن هناك حوالي 60 مدرسة خرجت من الخدمة بسبب قصف الاحتلال الإسرائيلي المباشر للمدارس في غزة.

وقال رئيس مكتب الإعلام الحكومي في غزة سلامة معروف، في وقت سابق، إن هناك أكثر من 10 آلاف شهيد في قطاع غزة وما يزيد على 3 آلاف مفقود.

وأضاف رئيس مكتب الإعلام الحكومي في غزة، في بيان له، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 1025 مجزرة في غزة حتى اللحظة باستخدام أسلحة غير تقليدية وبعضها محرم دوليا، لافتا إلى أنه تم استشهاد 47 صحفيا و53 من الأئمة والوعاظ و18 من الدفاع المدني.

وأوضح معروف أن هناك 222 ألف وحدة سكنية تضررت من العداون وأكثر من 40 ألف وحدة تدمرت بالكامل في غزة، كما أنه تم رصد تدمير 56 مسجدا وتضرر 136 مسجدا آخرين إضافة لتضرر 3 كنائس.

وأشار إلى أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي أعلنت رسميا وفاة الشرعية الدولية وكل المنظمات الدولية التي تتشدق بحقوق الإنسان، منوها إلى أن الاحتلال يتعمد استهداف المستشفيات والمنظومة الصحية بالكامل في غزة.

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