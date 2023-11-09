عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زلزال بقوة 4.9 ريختر يضرب شمال غرب سوريا

صدى البلد

وقع زلزال بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر ، اليوم الخميس، مناطق شمال غرب سوريا، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السورية سانا.

ونقلت الوكالة عن المركز الوطني للزلازل، قوله إن محطات الرصد التابعة له سجلت الهزة في الساعة 5:32 بالتوقيت المحلي صباح اليوم، في لواء إسكندرون على مسافة 77 كيلومتراً شمال غربي مدينة إدلب.

ومن ناحية أخرى ، ضرب زلزال بقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر اليوم الخميس، ولاية هاتاي جنوبي تركيا.


وقالت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" في بيان، أن مركز الزلزال كان في مدينة قري خان الواقعة في الولاية، بعمق 8.28 كلم.

ولم ترد حتى الآن، أي تقارير بوقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال.

إدارة الكوارث والطوارئ التركية إدارة الكوارث إدارة الكوارث والطوارئ الأنباء السورية المركز الوطني للزلازل الكوارث والطوارئ التركية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعالالي الشقة .. طفل مدينة نصر دفع براءته ثمن رسالة إباحية

500 جنيه|قرار حكومي عاجل ينسف أسعار الذهب بعد قفزة جنونية..وعيار 21 مفاجأة

منشور رسمي بالأسعار الجديدة| مفاجأة بشأن السجائر.. والعلبة تبدأ من 20 جنيها

ضرب أمي.. القصة الكاملة لمشاجرة ابنة هبة قطب وموظف جامعة الدول العربية

الأرصاد تحذر من إحدى أخطر الظواهر الجوية اليوم

ثمنها 40 مليون جنيه..ساعة كريستيانو رونالدو الجديدة

الغندور: تصريحات ممدوح عيد غير لائقة.. ويجب محاسبة الدخلاء على كرة القدم

موقف بيراميدز من التعاقد مع فتوح.. وحقيقة عودة مصطفى فتحي للزمالك.. فيديو

موضوعات متعلقة

إصابة 5 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال قرب رام الله

بعد سقوطها في البحر الأسود.. أبرز مواصفات المسيرة الأمريكية وهذا هو سعرها

الخارجية الأمريكية تشكر مصر وقطر على جهودهما في إطلاق سراح الرهائن

من بينها مطار دمشق الدولي .. هجوم جوي إسرائيلي على العاصمة السورية

البيت الأبيض: الهدنة الإنسانية في غزة قد تستمر لساعات أو أيام

بيان عاجل من المتحدث باسم الاحتلال بشأن وقف إطلاق النار في غزة

إطلاق صفارات إنذار في شمال إسرائيل

الاحتلال الإسرائيلي يقصف عدة مواقع في جنوب لبنان

ترشيحاتنا

فرج عامر: أن يلعب الأهلي ناقص لاعب أفضل من إشراك موديست.. شاهد

موبايل جديد بـ 900 جنيه فقط.. لا يفوتك شراؤه

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في بيت لحم

أسباب غير متوقعة تسبب فقدان الشهية عند الأطفال ..تعرفي عليها

محمد عواد: الفوز على بيراميدز جاء بسبب "النوايا الصافية".. وأتمنى العودة للمنتخب

ثمنها 40 مليون جنيه..ساعة كريستيانو رونالدو الجديدة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التجار بيخزنوها|رئيس الشركة يخرج عن صمته.. وهذا موعد تطبيق زيادة أسعار السجائر

دروس ما بنساها.. مقطع فيديو يثير الجدل لمجموعة من الفلسطينيين

أبويا سابني يتيم ع الحديدة.. مغني شهير يروي حياته من الغناء للاعتزال

ظهور نادر.. فؤاد خليل مع حفيده على سرير المرض قبل الوفاة| خاص

فيديو

أبويا سابني يتيم ع الحديدة.. مغني شهير يروي حياته من الغناء للاعتزال

بعد ساعة من اللعب.. مقطع فيديو مرعب لما تم اكتشافه بيد طفل

"أوقفوا الحرب".. مقطع فيديو لفتاة فلسطينية تهتز له القلوب .. شاهد

خطوط حمراء وهدنة إجبارية.. القاهرة تفسد مخطط إسرائيل وحلفائها لابتلاع غزة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ