زلزال بقوة 4.9 ريختر يضرب شمال غرب سوريا

وقع زلزال بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر ، اليوم الخميس، مناطق شمال غرب سوريا، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السورية سانا.



ونقلت الوكالة عن المركز الوطني للزلازل، قوله إن محطات الرصد التابعة له سجلت الهزة في الساعة 5:32 بالتوقيت المحلي صباح اليوم، في لواء إسكندرون على مسافة 77 كيلومتراً شمال غربي مدينة إدلب.

ومن ناحية أخرى ، ضرب زلزال بقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر اليوم الخميس، ولاية هاتاي جنوبي تركيا.



وقالت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" في بيان، أن مركز الزلزال كان في مدينة قري خان الواقعة في الولاية، بعمق 8.28 كلم.

ولم ترد حتى الآن، أي تقارير بوقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال.