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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تأمين القليوبية: تطوير وبدء تشغيل وحدة الأشعة المقطعية بمستشفى النيل للتأمين الصحي

الأشعة المقطعية
الأشعة المقطعية

بدأ مستشفى النيل للتأمين الصحي التشغيل التجريبي لجهاز الأشعة المقطعية الجديد، بعد انتهاء أعمال التطوير ورفع كفاءة البنية التحتية واستكمال التجهيزات القائمة بالوحدة. 

وأكد الدكتور سيد جلال، مدير فرع التأمين الصحي بالقليوبية، حرصه على تأهيل وتنمية مهارات العاملين بالوحدة طبياً وإدارياً بهدف الارتقاء بالمستوى العلمي والعملي لشباب الأطباء، والنهوض لتطوير الخدمة الطبية بالوحدة، وتقديم رعاية صحية متكاملة ضمن قيم مهنية متميزة ومتطورة وآمنة فى متناول الجميع مع مراعاة أعلي  معايير الجودة.

وقال إن الوحدة تستقبل جميع الحالات الطارئة التي يتم استقبالها في قسم الطوارئ بالمستشفى على مدار الساعة.

جدير بالذكر أن عدد المستفيدين من الخدمات الطبية المتكاملة التي يقدمها مستشفى النيل للتأمين الصحي في قسم الطوارئ، بلغ 109483 مستفيدًا، خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر 2023. 

وتم إجراء 250 فحص أشعة مقطعية منذ  التشغيل التجريبي للوحدة، ويبلغ متوسط إجراء الفحوصات المقطعة 1300 فحص شهرياََ.

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