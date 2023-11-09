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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في بيت لحم

صدى البلد

أعلنت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى بيت جالا، اليوم الخميس، استشهاد المواطن محمد فريد حمدان ثوابتة (51 عاما) من بيت فجار، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه على بيت لحم يوم أمس.

وأفادت مصادر فلسطينية، اليوم ، بإصابة 5 أشخاص برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم الأمعري قرب رام الله.
 

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم ، حملة اعتقالات واسعة في صفوف العمال في بلدة برطعة جنوب جنين.

وصرح مدير بلدية برطعة أحمد قبها لوكالة أنباء فلسطين "وفا"، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة، وداهمت عشرات المنازل والمحلات التجارية، واعتقلت أكثر من 50 عاملا من الضفة الغربية وقطاع غزة متواجدين في البلدة.

 

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