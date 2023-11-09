جمال حسين: لا حل فى أى شأن فلسطيني إلا بوجود مصر

قال الكاتب الصحفي جمال حسين، إنه بحكم الجغرافيا وكل شيء فإنه لا حل فى أى شأن فلسطيني إلا من خلال وجود مصر، مشيرا إلى أن مصر هي اللاعب الرئيسي فى المنطقة وهي أكبر دولة فى الدول العربية.

وأضاف الكاتب الصحفي جمال حسين، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية هند النعساني، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن مصر هي المهبط لكل الرؤساء والقادة، موضحا: “مصر أساسية فى كل التحركات”.

وتابع الكاتب الصحفي جمال حسين: “مصر هي من دعت للإغاثة الإنسانية لقطاع غزة وتحملت عبئها من استقبال مطار العريش لها، كما أنها مهدت معبر رفح والبوابة الداخلية بعد تدميرها من القصف الإسرائيلي”.