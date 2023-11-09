السكري بـ 5 جنيهات.. أسعار الفاكهة اليوم الخميس 9 نوفمبر

شهدت أسعار الفاكهة، اليوم الخميس 9 نوفمبر، حالة من الاستقرار في الأسعار لمعظم أصناف الفاكهة ويضاف 3- 5 جنيهات للسعر للكيلو فى التجزئة.
وينشر موقع صدي البلد أسعار الفاكهه اليوم الخميس 9 نوفمبر بالأسواق المصرية، وجاءت الاسعار كالتالي:-
- الجريب فروت ما بين 3 إلى 5 جنيهات
- برتقال بلدى 4.5 إلى 6.5 جنيه
- برتقال يوسفي 6.5 إلى 8.5 جنيه
- برتقال سكرى 5 إلى 7 جنيهات
- برتقال أبوسرة 6 إلى 11 جنيها للكيلو.
-عنب كرمسون 11 الى 27 جنيها للكيلو.
- مانجو كيت من 20 إلى 25 جنيها للكيلو .
- عنب رومى 12 الى 18 جنيها للكيلو .
- الكنتالوب من 7 إلى 15 جنيها للكيلو .
- شمام من 6 الى 10 جنيهات للكيلو .
-بطيخ من (4 : 6 كيلو) بين 12 إلى 18 جنيها
- كيلو البلح السيوى ما بين 30 إلى 40 جنيهاً للكيلو .
بلح ثلاجة من 4 الى 10 جنيها للكيلو .
- جوافة من 5 إلى 8 جنيه للكيلو
- رومان من 8 الى 18 جنيها للكيلو .
- تين برشوم من 7 الى 13 جنيها للكيلو .