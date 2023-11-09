السكري بـ 5 جنيهات.. أسعار الفاكهة اليوم الخميس 9 نوفمبر

شهدت أسعار الفاكهة، اليوم الخميس 9 نوفمبر، حالة من الاستقرار في الأسعار لمعظم أصناف الفاكهة ويضاف 3- 5 جنيهات للسعر للكيلو فى التجزئة.

وينشر موقع صدي البلد أسعار الفاكهه اليوم الخميس 9 نوفمبر بالأسواق المصرية، وجاءت الاسعار كالتالي:-

- الجريب فروت ما بين 3 إلى 5 جنيهات

- برتقال بلدى 4.5 إلى 6.5 جنيه

- برتقال يوسفي 6.5 إلى 8.5 جنيه

- برتقال سكرى 5 إلى 7 جنيهات

- برتقال أبوسرة 6 إلى 11 جنيها للكيلو.

-عنب كرمسون 11 الى 27 جنيها للكيلو.

- مانجو كيت من 20 إلى 25 جنيها للكيلو .

- عنب رومى 12 الى 18 جنيها للكيلو .

- الكنتالوب من 7 إلى 15 جنيها للكيلو .

- شمام من 6 الى 10 جنيهات للكيلو .

-بطيخ من (4 : 6 كيلو) بين 12 إلى 18 جنيها

- كيلو البلح السيوى ما بين 30 إلى 40 جنيهاً للكيلو .

بلح ثلاجة من 4 الى 10 جنيها للكيلو .

- جوافة من 5 إلى 8 جنيه للكيلو

- رومان من 8 الى 18 جنيها للكيلو .

- تين برشوم من 7 الى 13 جنيها للكيلو .