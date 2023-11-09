إسرائيل قصفت 8 مستشفيات فى غزة بشكل مباشر خلال الأيام الثلاثة الماضية

أفاد الإعلام الحكومي في غزة أن إسرائيل قصفت 8 مستشفيات بشكل مباشر خلال الأيام الثلاثة الماضية.

كانت قد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الخميس، عن وصول عدد الشهداء في غزة إلى 10569 شهيدا بينهم 4324 طفلا و2823 سيدة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت الصحة الفلسطينية في بيان لها: "تمكنا من خروج 172جريحا ومرافقا عبر معبر رفح البري للعلاج بالخارج منذ مطلع نوفمبر".

وأوضحت الوزارة، أن الاحتلال الإسرائيلي لم يدع شبرا في قطاع غزة دون استهداف خلال الساعات الماضية ما أوقع مئات الشهداء والجرحى.