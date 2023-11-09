إعلامية فلسطينية: 50 ألف نازح من شمال قطاع غزة ساروا على الأقدام

قالت الإعلامية الفلسطينية إيمان بعلوشة، إن أعداد المستشهدين فى فلسطين يصل يوميا بالمئات، مشيرة إلى أن حالات الوفاة على وشك الوصول إلى 11 ألف حالة الآن.

وأضافت الإعلامية الفلسطينية إيمان بعلوشة، خلال حوارها ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أن هذا الرقم من الشهداء أو الضحايا أو الجرحي معظمهم من النساء والأطفال هو الأهم الأن، موضحة: “قبل التفكير فى كيفية الحكم أو كيف أدخل البيت فيجب على الإنسان أن يعيش أولا”.

وتابعت الإعلامية الفلسطينية إيمان بعلوشة، أنه بالأمس هناك 50 ألف نازح من شمال قطاع غزة مشيوا على الأقدام وهم ليسوا مأمنين من الأساس، وممنوع حمل أي شيء ويكون معه فقط أوراق هويته وأطفاله، وممنوع أخذ أي شيء له.