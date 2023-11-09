لاعبو المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بأسوان يشاركون ببطولة الجمهورية بالإسكندرية 

توجه لاعبو المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بالشباب والرياضة بأسوان إلى محافظة الإسكندرية للمشاركة فى بطولة الجمهورية تحت ١٦ سنة في رياضة ألعاب القوي مرحلة الناشئين.

ويقود اللاعبين الكابتن هيثم بكيلي حيث تقام فعاليات البطولة باستاد الإسكندرية خلال الفترة من ١٠ نوفمبر إلى ١١ نوفمبر ٢٠٢٣.

المشروع القومى

ويشارك لاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الاولمبي في رياضة ألعاب القوي مرحلة الناشئين في بطولة الجمهورية لألعاب القوي تحت ١٦ سنة بإشراف من مدير المشروع كابتن مروة مبروك.

وكان قد وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جميع الأجهزة المعنية للإستعداد الجيد والكامل للإنتخابات الرئاسية المقبلة بمتابعة ومراجعة كافة المدارس ومراكز الشباب والجمعيات الأهلية التي تم إختيارها كمقار للجان الإنتخابية للإطمئنان على كفاءتها لتكون في جاهزية كاملة بشكل حضارى لإستقبال الناخبين.

وشهدت جلسة المجلس التنفيذى عرض أعضاء مجلسى النواب والشيوخ لبعض المشاكل والمطالب الجماهيرية ، والتى من بينها مشكلة تدفق كميات من المياه بقرية بنبان قبلى حيث كلف المحافظ بتشكيل لجنة ميدانية من كافة المختصين للقضاء على هذه المشكلة بشكل نهائى ، كما تم عرض إنجازات الخطة الإستثمارية للعام المالى الحالى 2024/2023 ، والذى تم تنفيذ مشروعاته بنسبة 40 % بإجمالى إعتمادات 610.1 مليون جنيه .

جهود

وكان قد قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتفقد أعمال القافلة الطبية المجانية التى يتم تنظيمها للعاملين بالديوان العام ضمن جهود مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " 100 يوم صحة ".

وأثناء إجراؤه للفحوصات الطبية بالقافلة للإطمئنان على جودة وكفاءة المستلزمات الطبية المستخدمة بها برفقه اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، والدكتورة أميمة إسماعيل مسئول المبادرات الرئاسية المتعلقة بالقطاع الصحى بمديرية الشئون الصحية بأسوان ، والدكتورة منى عبد العزيز مدير وحدة التنمية المستدامة.

أكد اللواء أشرف عطية على أن هناك تنسيق مستمر ومتواصل مع وزارة الصحة بقيادة الدكتور خالد عبد الغفار لتنظيم القوافل الطبية بالقرى والنجوع ، وخاصة المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " لتوصيل الخدمات الصحية والعلاجية المتنوعة لأهلنا فى المناطق المحرومة والنائية.

وأوضح بأنه يوجد 56 وحدة بالإدارات الصحية بمختلف مدن ومراكز المحافظة تقوم بتقديم خدمات المبادرات المتنوعة الخاصة بصحة المرأة ، والأمراض المزمنة " سكر وضغط وإعتلال كلوى " ، والأم والجنين لتحقيق أكبر إستفادة ممكنة منها لمواطنى أسوان على الوجه الأكمل .