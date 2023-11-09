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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وصول 96 طائرة إلى مطار العريش الدولي منذ بداية أحداث غزة

طائرات محملة بالمساعدات
طائرات محملة بالمساعدات تصل مطار العريش الدولي

قال الدكتو خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء ،  ان اجمالى  عدد الطائرات التي وصلت الى مطار العريش الدولي حتي امس، عبر الجسر الجوي  96 طائرة محملة بمساعدات من 28 دولة عربية واجنبية و13 منظمة إقليمية ودولية.وتلتي يتم إدخالها تباعا إلى قطاع غزة عن طريق معبر رفح البري. 

 

 

مستشفى ميداني:

وقال أن المساعدات  القادمة من دولة الامارات  تتضمن معدات خاصة بمستشفي ميداني والذي  سيقام في قطاع غزة   لتقديم الرعاية الطبية للفلسطينيين   وإجراء العمليات الجراحية العاجلة للجرحى المصابين في احداث غزة.

حيث  يضم المستشفى الميداني ، 150سريرا ، بحيث تضم المستشفى تخصصات الجراحة العامة جراحة العظام والاكفتل والنساء الباطنة والأسنان عيادة نفسية الاشعة المقطعية ومعمل تحاليل وصيدلية وخدمات طبية متنوعة.

ويجري  نقل معدات المستشفى على متن 5 طائرات  إلى مطار العريش الدولي وادخالها عن طريق معبر رفح البري الى قطاع غزة.

 

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العريش مطار المساعدات الفلسطينيين طائرة

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